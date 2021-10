Le-Havre. Une nouvelle tour va voir le jour au cœur du Havre [photos]

L'école maternelle Videcoq au Havre (Seine-Maritime) est fermée depuis 2010. Cette friche est idéalement située au cœur du centre reconstruit à côté du bassin du Roy. La ville du Havre a choisi un projet de construction d'un immeuble pour rendre plus attractif le centre-ville et attirer des habitants. Le projet retenu a été présenté mercredi 21 février 2018.

La nouvelle tour est idéalement située au cœur du quartier reconstruit du Havre. - Hamonic Masson et associesluxigon

16 étages au cœur du centre reconstruit

Il s'agit d'une tour vrillée de 55 mètres de hauteur. Un immeuble de seize étages comprenant 70 logements avec chacun un balcon et un parking souterrain. Des appartements du T2 au T5 qui seront accessibles à la propriété. Au rez-de-chaussée de l'édifice, une crèche de 60 berceaux sera installée pour contribuer au développement des places d'accueil en crèche, conformément au plan "1 000 places en crèche".

Une crèche de 60 berceaux sera installée au rez-de-chaussée de la tour. - Hamonic Masson et associesluxigon

Une interface entre le centre-ville et le port

Cette tour fait partie des travaux de revalorisation du centre reconstruit du Havre. La ville a la volonté de créer une vraie interface entre le centre-ville et le port. Cela est déjà passé par le réaménagement de la place Général de Gaulle, la rénovation de la passerelle Le Chevalier et les travaux en cours du quai Southampton.

Une tour interface entre le centre-ville du Havre et son port, au pied du bassin du Roy. - Hamonic Masson et associesluxigon

L'esprit de la modernité

C'est le projet proposé par Investir immobilier Normandie qui a été retenu. Le Havre voulait un immeuble beau et remarquable. Il a été pensé par l'agence d'architectes Hamonic et Masson. Gaëlle Hamonic et Jean-Christophe Masson parlent d'un projet posant " avant tout la question de notre rapport à l'Histoire, à notre histoire et notre patrimoine. Le Havre c'est Perret, Niemeyer, mais avant tout, c'est l'esprit de la modernité ".

Une tour qui se veut résolument moderne. - Hamonic Masson et associesluxigon

Livraison fin 2021

Le permis de construire de cette nouvelle tour devrait être déposé d'ici quelques semaines. Elle pourrait être livrée d'ici fin 2021.

