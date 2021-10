Le-Havre. Le Havre : un immeuble entièrement en bois

La ville du Havre (Seine-Maritime) a dévoilé lundi 18 juin 2018 le projet d'immeuble en bois retenu pour le " bâtiment signal " imaginé avec les habitants du quartier Dumont d'Urville. Le projet (signé Eliasun, M. Schweitzer et Lifteam) avait été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt lancé en 2016 par le ministère en charge du logement et ADIVbois. La cité Océane s'est portée candidate en inscrivant l'une des parcelles de la ZAC Dumont d'Urville dans cet appel à manifestation d'intérêt.

Le Havre : un laboratoire de l'architecture

Florent Saint-Martin, adjoint au maire du Havre en charge de l'urbanisme, souligne que ce "projet est l'un des plus novateurs et audacieux en France en structure bois. Il conforte Le Havre et les quartiers Sud comme le laboratoire de l'architecture contemporaine. D'un point de vue urbain, le bois installe une atmosphère apaisée et singulière dans un environnement encore industrialo-portuaire".

Écoutez Florent Saint-Martin :

Un immeuble en bois au Havre Impossible de lire le son.

Un tour de quatorze étages

La structure de l'immeuble sera construite 100 % en bois. La tour comptera quatorze étages et comportera 52 logements (destinés à la vente). Chaque appartement sera personnalisable par l'acquéreur à la condition de privilégier l'usage du bois. Des commerces seront installés en rez-de-chaussée. Le permis de construire sera déposé entre fin 2018 et début 2019. Les travaux devraient débuter en 2020 pour un à deux ans de chantier.