Le feu a détérioré les combles d’une maison à Exmes, entre Argentan et Gacé, lieu dit, « La Chantereine ». Le sinistre s’est déclaré vers 23h30 mercredi soir. Des moyens de lutte contre les incendies de 5 centres de secours et une quinzaine de pompiers mobilisés jusqu’à un peu plus de 4 h du matin. Inhabitable, les occupants, un couple et ses 3 enfants, sont relogés dans de la famille.