Montivilliers. Nouvelle édition du Tendance Live à Montivilliers avec Arcadian

Tendance Ouest présente une nouvelle édition du Tendance Live à Montivilliers (Seine-Maritime), le mardi 20 mars 2018 à 20h30. Un Tendance Live "de poche" dans une petite salle pour une proximité unique avec les artistes.

450 auditeurs seulement assisteront à ce nouveau concert organisé par Tendance Ouest en partenariat avec la ville de Montivilliers et Boulanger (Le Havre - Montivilliers).

"Les sables émouvants" d'Arcadian

Yoann, Florentin et Jérôme seront sur la scène du Tendance Live. Demi-finalistes de l'émission The Voice 5, il a suffit de quelques mois aux trois amis pour émerger sur la scène musicale française et envahir les radios avec leurs refrains efficaces. Leurs violons sont accordés et leurs voix justes pour servir des mélodies qui coulent de source. Les boys d'Arcadian aiment la scène et le public, ils enflammeront la salle Michel Vallery.

June The Girl possède l'énergie des jeunes femmes de 20 ans. Avec ses jambes sans fin et sa voix haut perchée, elle se ballade entre l'électro et la pop. Elle s'est fait remarquer il y a quelques semaines dans l'émission "Destination Eurovision".

Blow est un quatuor découvert au Transmusicales de Rennes en 2016. Quatre garçons qui jouent une partition très précise et incarnent le meilleur de la scène électro pop française.

Delta est un duo belge à la facture délicate. Très bons musiciens, Benoît Leclercq et Julien Joris baignent dans la musique depuis qu'ils sont petits. Beaucoup de fraîcheur et de talent pour ces "cousins" du nord.

Tendance Live - 20 mars 2018 - 20h30, salle Michel Vallery à Montivilliers : les places sont à gagner à partir de 9h le vendredi 23 février 2018 par SMS avec le mot clé CONCERT au 7 11 12 (65 centimes + coût d'un sms).

