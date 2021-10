Caen. Calvados : le dealer récidiviste obtient la clémence du tribunal

Mardi 13 février 2018, un jeune homme âgé de 23 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour détention usage et cession de stupéfiants en récidive pour la période de juillet à décembre 2017 dans l'agglomération.

Cinq cent grammes de résine de cannabis

Si la perquisition de son domicile ne donne rien, celle de l'appartement de sa petite amie s'avère fructueuse. Cinq plaquettes de résine de cannabis de 100 et 50g d'herbe y sont trouvés. Il y a de plus, deux balances de précision, une belle somme en liquide, des feuilles de comptes...

"Je suis conscient d'être dans l'illégalité "

Il explique fumer plusieurs joints par jour depuis plus de cinq ans. "Je suis conscient d'être dans l'illégalité. J'ai coupé les ponts avec de mauvaises connaissances et réussi à baisser ma consommation, mais la mort de mon père m'a retourné." Au sujet de son carnet de comptes, il ajoute qu'effectuant des missions intérimaires, il est fréquent qu'il prête de l'argent à des copains et qu'il en note les remboursements.

Sévérité du ministère public, clémence du tribunal

La procureure rappelle que le prévenu a été condamné en juin à une peine de prison avec sursis pour les mêmes faits. Elle requiert quatre mois de prison ferme. La défense fourni aux magistrats des examens biologiques attestant des efforts de son client.

Au final, il écope de 120 jours amende à 20 € en fonction des éléments convaincants apportés à la cour. Les scellés sont confisqués.

