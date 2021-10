Rouen. Formule 1 : Pierre Gasly (Toro Rosso) prêt à en découdre ! 

Pierre, vous voilà quelques jours dans votre Normandie. Comment se passe votre préparation à la nouvelle saison de Formule 1 au sein de votre équipe Toro Rosso ?

On a eu trois mois pour préparer la nouvelle saison, ça a été intense. Je reviens justement de Finlande où l'on a affiné nos programmes. Je travaille notamment avec le coach de Vettel, j'ai la chance d'avoir les bonnes personnes autour de moi. Tout est optimisé. Je suis prêt pour performer sur les 21 Grand-Prix.

Vous avez effectué cinq Grand-Prix en fin de saison dernières, est-ce que cela change quelque chose d'être pilote titulaire dans une écurie de F1 ?

On voit tout de suite que ça change de monde. Il y a beaucoup d'attentes autour de nous sur le plan des résultats et beaucoup de sollicitations médiatiques. Je me suis préparé depuis tout petit pour en arriver là. Dans mes dernières saisons, j'ai eu les bons résultats, je suis bien entouré, c'est à moi de faire le maximum sur la piste. Aujourd'hui, j'ai rempli le premier objectif que je me suis donné, à savoir être titulaire. Il me reste le second, être champion du monde.

Il va falloir être prêt dans le baquet car votre voiture ne fera pas partie des plus rapides...

Il n'y a pas eu d'objectifs précis de donnés à l'écurie. On change de motoriste en passant de Renault à Honda. L'écurie nous a annoncé que ça pourrait être compliqué en début de saison mais pour moi, l'objectif est clair : battre mon équipier. Après, j'espère qu'on pourra être dans la course aux points le plus rapidement possible. Ce sera important de travailler ensemble, écurie et motoriste. A terme, de toute façon, notre ambition à mon équipier et moi, c'est de passer pilote chez Red Bull (ndlr : Toro Rosso est l'écurie réserviste de Red Bull).

Cette Toro Rosso Honda, vous allez la tester dans quelques jours en Espagne pour les essais officiels. C'est là que votre saison commencera réellement ?

On aura quatre jours d'essais par pilote là bas. La voiture à l'air pas mal au simulateur mais on ne connait pas les marges de développement. On verra ce que l'on peut tirer de cette voiture assez rapidement. L'appréhension ? Oui on l'a car Honda a eu des moments difficiles ces dernières années. Mais les japonais travaillent dur pour revenir dans les débats. Alors bien sûr, la magie n'existe pas et récupérer le retard sera ardu en début de saison. Il faut motiver tout le monde. Nous, les pilotes, on est le dernier maillon de la chaîne. C'est à nous de faire en sorte que tout le monde donne 100% pour que l'on progresse.

