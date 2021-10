Le-Havre. Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux

Le match

C'est l'homme en forme du HAC. Auteur d'un doublé à Sochaux, deux buts inscrits dans les dix-huit premières minutes, Mateta a porté son total à onze réalisations depuis le début de saison, dont cinq lors des cinq dernières journées. A l'autre extrémité du terrain, Balijon s'est montré tout aussi décisif. Le gardien havrais a réalisé plusieurs interventions salvatrices sur des frappes de Fuchs (8e) et Meite (22e), sur une tentative vicieuse de Touzghar (24e) et sur un tir tendu de Meite (33e). Mais ce dernier a tout de même fini par trouver la faille d'un joli coup de tête (1-2, 39e).

Rien ne va plus à l'extérieur

Relancés, les Sochaliens ont complètement renversé la vapeur en seconde période. Touzghar, opportuniste sur un corner de Sao, a tout d'abord égalisé à l'heure de jeu (2-2, 60e) avant que Berenguer ne porte le coup de grâce d'un coup franc magistral à huit minutes de la fin (3-2, 82e). Dans le Doubs, les Ciel et Marine ont donc confirmé leurs difficultés à l'extérieur, où leur dernier succès remonte au 28 novembre (à Nancy). Depuis, ils ont accumulé trois défaites et deux nuls loin de leurs bases. Les contre-performances de leurs principaux concurrents (l'AC Ajaccio battu, Nîmes et le Paris FC tenus en échec) permettent toutefois aux Havrais, toujours 5e, de limiter la casse, même s'ils voient les Sochaliens revenir à leur hauteur.

Le HAC disputera son prochain match face à Bourg-en-Bresse le vendredi 23 février 2018 au Stade Océane.

Les buts

3e : A la suite d'une longue relance de Balijon, Mateta s'échappe côté droit, élimine deux défenseurs sochaliens puis arme une frappe sublime juste sous la barre.

Sochaux - HAC : 0-1

18e : Sur un nouveau dégagement de Balijon, Mateta, encore lui, se débarrasse de Ruiz avant de mystifier Zigi.

Sochaux - HAC : 0-2

39e : Sur un centre de Fuchs, Meite prend le meilleur sur Moukoudi et catapulte de la tête le ballon au fond des filets.

Sochaux - HAC : 1-2

60e : Les Havrais se font surprendre sur un corner de Sao qu'ils ne parviennent pas à dégager. En embuscade, Touzghar en profite pour égaliser.

Sochaux - HAC : 2-2

82e : Une main de Fontaine offre un coup franc à Berenguer, dont la frappe enroulée trouve la lucarne.

Sochaux - HAC : 3-2

La fiche

Arbitre : M. Mokhtari. Spectateurs : 6 256

Buts Sochaux : Meite (39e), Touzghar (60e), Berenguer (82e) ; HAC : Mateta (3e et 18e)

Avertissement HAC : Bain (77e)

SOCHAUX : Zigi - Alphonse, Ogier, Ruiz (Teikeu (46e), Bergdich (Sao, 46e) - Tardieu (c), Fuchs, E.-H. Ba, Berenguer - Meite, Touzghar (Lasme, 87e). Ent : Peter Zeidler

HAC : Balijon – Coulibaly (Dembélé, 88e), Moukoudi, Bain, Camara – Fontaine, Lekhal – Ferhat, Bonnet © (Guitane, 82e), Assifuah (Gory, 67e) – Mateta. Ent : Oswald Tanchot

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 22e journée) : Le Havre fait du surplace à Valenciennes

Football (Ligue 2, 23e journée) : Le Havre assomme Nîmes

Football (Ligue 2, 20e journée) : Le Havre rate le coche à Auxerre