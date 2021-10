Rouen. Bonne table à Rouen : un wok sur le pouce chez Mok, place Saint-Amand

Cette semaine, nous avions peu de temps pour notre habituelle pause gastronomique. L'occasion était donc toute trouvée d'aller tester les woks de chez Mok, qui a récemment ouvert ses portes à deux pas de l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime). La porte tout juste refermée, les odeurs de la cuisine s'imposent et ouvrent l'appétit. La salle est très petite mais dans l'air du temps, avec beaucoup de lumière et des tables fabriquées en bois de palettes.

Des woks personnalisables

Avant d'aller s'asseoir, petite escale par le comptoir pour passer commande. Ici, le wok est à 100% personnalisable. Il faut donc commencer par choisir parmi différents types de pâtes et de riz, puis une viande, une sauce et enfin des petits légumes et garnitures au choix et facturés à l'unité. Évidemment, plus on choisit d'ingrédients, plus le prix augmente.

Le service est agréable et le serveur pense à laisser le choix entre les baguettes et une fourchette pour les moins habiles. Petit plus, la cuisine est entièrement vitrée et je peux suivre l'évolution de ma commande et sa préparation. Puis, après quelques minutes d'attente, un grand bol arrive devant moi.

Je ne sais pas si la recette est conventionnelle, mais mon choix de pâtes de riz avec du poulet, des poivrons, des oignons, des noix de cajou et de la sauce curry et lait de coco est parfaitement à mon goût. Pour 12,90€ avec une boisson, cette formule permet à elle seule de repartir au travail l'estomac bien rempli.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Rouen: le Comptoir du Malt