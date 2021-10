Caen. Une pétition demande l'annulation des Victoires de la musique d'Orelsan

Il n'aura suffi que d'une journée pour que les détracteurs d'Orelsan, le rappeur originaire de Caen (Calvados) ripostent : dimanche 11 février 2018, ils sont lancés une pétition en ligne pour réclamer à la ministre de la Culture l'annulation des trois Victoires de la musique qu'il avait remportées la veille.

Plus de 14 000 signatures

Et ce mardi 13, on compte déjà plus de 14 000 signatures. "Outre le fait que des artistes étaient 100 fois plus méritant sur le plan purement artistique, ce qui est beau coup plus grave, et n'est pas acceptable, ce sont certains propos lus et entendus dans ses 'chansons'", stipule le texte.

Sont ensuite cités des passages de Saint Valentin, un titre sorti par Orelsan il y a presque 10 ans. Parmi eux "Suce ma bite pour la Saint Valentin", "ferme ta gueule, ou tu vas t'faire Marie-Trintigner" ou encore "J'te l'dis gentiment : j'suis pas là pour faire de sentiments, J'suis là pour te mettre vingt-et-un centimètres."

Plusieurs procès

En 2012, le rappeur s'était retrouvé devant la justice pour un autre de ces titres, Sale Pute, pour lequel il était accusé de provocation au crime par le mouvement féministe Ni Putes Ni Soumises, affaire dans laquelle il avait été relaxé.

Un peu plus d'an an plus tard, il était à nouveau au tribunal pour provocation à la violence envers les femmes, notamment dans le titre Saint-Valentin ainsi que sept sept autres de ces chansons. Il avait alors été condamné à 1 000 € d'amende avant d'être relaxé en appel.

Vendredi 9 février 2018, Orelsan a reçu trois Victoires de la musique : celle de l'artiste masculin de l'année, celle de l'album musiques urbaines pour La fête est finie ou encore celle de la création vidéo pour son clip Basique.

