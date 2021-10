SM Caen - OM : les caennais volontaires

Chaque lundi, l'équipe de Tendance Sports ouvre son magazine sur l'actualité du Stade Malherbe. Deux jours après la rencontre entre le SM Caen et l'OM à guichets fermés (ça fait plaisir et c'est la première fois de la saison), Thibault Deslandes, Maxense Gorregues et notre consultant Sylvain Letouzé décryptent ce match pour vous.

Des caennais volontaires mais qui inquiètent par leur manque de victoire ces dernières semaines. Dès samedi, le SM Caen devra marquer face à Saint-Etienne.

Ecoutez Franck Dumas, Thomas Heurtaux et Livio Nabab.