Littérature. Littérature : 11e rencontres autour de Victor Hugo à Villequier

Le Musée de Villequier (Seine-Maritime), dédié à Victor Hugo, accueille comme chaque année un évènement littéraire entièrement gratuit le week-end du 17 et 18 février pour que le grand public découvre l'œuvre de Victor Hugo sous différents angles.

Victor Hugo universel

"À ses débuts, le festival était organisé par l'association Les amis de Victor Hugo, explique Marie-Jean Mazurier directrice du musée, c'était alors un rendez-vous destiné aux universitaires. Lorsque le musée a pris le relais en 2012, nous avons souhaité ouvrir cette manifestation au grand public". Aujourd'hui les auteurs invités sont aussi bien des auteurs de bande dessinée que de littérature jeunesse ou des spécialistes. "Nous privilégions la variété des registres : la maison d'édition rouennaise Petit à petit présente par exemple une sélection de poèmes illustrés en bande dessinée de l'auteur et les Éditions des Falaises un beau livre d'art 'Lieux d'inspiration, jardins et maisons d'écrivains en Normandie'". Cet évènement permet aux lecteurs de rencontrer les auteurs mais offre aussi la possibilité de découvrir l'œuvre de Hugo par les divertissements lors de deux spectacles ou d'approfondir ses connaissances en assistant à des tables rondes ou conférences.

Victor Hugo dans l'air du temps

"Chaque année, nous sélectionnons une dizaine d'auteurs. Les registres sont variés mais les ouvrages choisis doivent tous être en lien avec Victor Hugo et les collections du musée". Parmi les habitués de l'évènement, Gérard Pouchain revient cette année avec un ouvrage baptisé Victor Hugo choses nocturnes, illustré par des lavis d'Hugo conservé au musée. "C'est l'occasion de faire découvrir des pièces méconnues du musée". Marie-Jean Mazurier sollicite au cours de l'année l'aide des Amis des musées départementaux pour faire une sélection cohérente : "Nous suivons de près l'actualité littéraire et deux à trois fois par an, je leur soumets une sélection d'ouvrages afin d'en faire une critique éclairée : leur soutien est essentiel".

Déclinaisons artistiques

"L'année passée nous proposions un seul spectacle, cette année nous avons fait le choix de multiplier cette offre, s'enthousiasme la directrice du musée. C'est une nouvelle formule qui s'adapte à la demande du public". Ces deux spectacles, dont les formes sont très distinctes, partagent cependant un thème commun : celui de l'abolition de l'esclavage. "Ils font écho aux combats de Victor Hugo", note Marie-Jean Mazurier. Le spectacle du samedi s'inspire de la correspondance entre Victor Hugo et Victor Schoelcher, un autre abolitionniste. Il se présente sous forme de lecture alors que le spectacle du dimanche est musical : "C'est une création originale du duo VIZ : des chansons inspirées par l'esclavage".

Pratique. Samedi 17, 14h30-19h et dimanche 18 février, 14h30-18h. Maison Vacquerie à Villequier. Gratuit. www.museevictorhugo.fr

