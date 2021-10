Tafforeau tire sa révérence malgré lui

A lire également

Depuis le début de la saison, le natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) n’a pas eu la possibilité de dire au revoir au public caennais depuis le terrain. Un doux rêve qu’il chérissait depuis le 12 mars dernier et sa dernière participation à un match de Ligue 1 avec les Rouge et Bleu. Neuf mois plus tard, à 35 ans, il a dû se rendre à l’évidence que ces problèmes récurrents au dos ne lui permettaient plus de défendre les couleurs d’un club professionnel. Opéré d’une hernie discale au printemps dernier, il n’a jamais pu éloigner totalement la gêne et a donc été déclaré inapte à la pratique du football de haut niveau par la médecine du travail.

Plus de 400 matchs chez les pro

"C'était, malheureusement, devenu un choix évident. Greg a subi une opération du dos et ça s'est mal résorbé. Il ne pouvait plus courir sans souffrir. C'est désolant pour lui que ça se termine comme ça", a commenté Franck Dumas après la rencontre.

Formé à Caen, Grégory Tafforeau a découvert le monde professionnel à l’occasion de la saison 1998-1999. Reconnu comme l’un des meilleurs latéraux de l’Hexagone, il rejoignait alors Lille pour y rester huit saisons entre 2001 et 2009, équipe avec laquelle il découvra notamment la Ligue des Champions (20 matchs, 1 but). Il aura au total joué 234 matchs en Ligue 1, en plus de 400 rencontres disputées au niveau professionnel. Il intégrera ces prochaines semaines la cellule de recrutement du club caennais.

Audio > Retrouvez la réaction de Franck Dumas suite à l'annonce de la retraite de Grégory Tafforeau.