Caen. Procès de Salah Abdeslam : "On ne peut pas le regarder dans les yeux"

Le premier procès de Salah Abdeslam, seul assaillant rescapé des attentats de Paris du 13 novembre 2015, s'est ouvert lundi 5 février 2018 à Bruxelles. Au lendemain, Philippe Duperron qui a perdu son fils Thomas dans la folie meurtrière du Bataclan, et président de l'association d'aide aux victimes, 13onze15 était l'invité de la matinale de Tendance Ouest. Originaire d'Alençon dans l'Orne, il a tenu à être présent à l'audience.

Une journée difficile

Salah Abdeslam est jugé pour la fusillade qui a éclaté avec la police à la fin de sa cavale, suite aux attaques perpétrées à Paris. Il encourt 20 ans de prison, alors que l'audience a été suspendue jusqu'à jeudi. "C'est important d'y être car c'est la première occasion que nous avons d'être mis en présence de Salah Abdeslam. Une occasion pour voir l'attitude qu'il devait avoir devant la justice belge." Il est resté enfermé dans son silence, alors que pour les faits commis à Paris, il ne sera probablement jugé qu'en 2020. "Je ne suis ni surpris, ni déçu, car j'étais convaincu qu'il ne se mettrait pas à parler. Néanmoins il y a une forme de déception réelle car son procès a pour but de faire la lumière."

La journée a été "intense, difficile et fatigante", explique Philippe Duperron. "Au moment où il entre dans la salle d'audience, on pense beaucoup aux victimes. J'ai beaucoup pensé à Thomas. Il est face au tribunal. Il n'est pas sur le côté. On ne peut pas le regarder dans les yeux."

Salah Abdeslam a fait savoir mardi 6 février qu'il ne souhaitait plus comparaître à son procès.

