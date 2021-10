Stade Malherbe: convention avec Alençon

D’un côté : Malherbe : 32 millions d’€ de budget … et de l’autre : Alençon, club amateur né il y a une dizaine d’années, et dont l'équipe première évolue en DH.

Entre les 2 : les même valeurs du « vrai » football, et désormais, cette convention:

D'abord au niveau technique, avec des échanges d'expériences pédagogiques entre éducateurs.

Ensuite, du rêve pour des jeunes footballeurs d’Alençon : ce sont eux, par exemple, qui seront ramasseurs de balle, à D’Ornano lors du prochain Caen/ PSG.

Mais surtout, faire qu'Alençon attire les meilleurs jeunes footballeurs ornais, pour ensuite permettre au SMC d'y recruter pour son centre de formation: 10% des jeunes qui l'intègrent, deviennent joueurs professionnels.

…et avant-hier, déjà, 3 jeunes joueurs U11 d’Alençon ont passé la journée, à Caen. Dans quelques jours, ce sera au tour des gardiens U13.

Mais il n'y a pas que le foot dans la vie, et les futurs candidats sont prévenus: Malherbe est en convention avec 19 établissements scolaires et bénéficie du renfort de 40 professeurs bénévoles: Privation de match le week-end si le bulletin de liaison scolaire hebdommadaire n'est pas satisfaisant. Résultat: 93% de réussite aux examens scolaires!

Pilou Mokedel (Directeur communication SMC), Alain Caviglia (Dr sportif) et Arnaud Lessauvage (responsable du recrutement régional du SMC) l'ont affirmé: "on veut avoir les meilleurs footballeurs bas-normands au SMC, à partir de U13".

Ecoutez ci-dessous: Pilou Mokedel.