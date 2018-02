Football (Ligue 2, 24e journée) : Le Havre se saborde à Orléans

Deux buts encaissés sur corner en première période ont envoyé Le Havre (Seine-Maritime) au tapis pour la première fois de l'année, le vendredi 2 février 2018 à Orléans (2-1). Les Havrais sont 5e au classement provisoire.

Le match

C'est devenu une fâcheuse habitude. Pour la troisième fois d'affilée, le HAC s'est retrouvé mené d'entrée de jeu. Mais à la différence du match à Valenciennes, où il avait ramené le nul (1-1), et de celui face à Nîmes, qui l'avait vu signer son premier succès en 2018 (2-1), son retard à l'allumage s'est avéré rédhibitoire, cette fois-ci. On jouait depuis seulement quatre minutes quand Mutumbo, à la réception d'un corner D'Arpino, profita d'une grossière erreur de marquage de la défense havraise pour ouvrir le score (1-0, 4e). De toute évidence, les Ciel et Marine n'avaient pas retenu la leçon puisqu'ils se firent piéger dans des circonstances similaires cinq minutes avant la pause (2-1, 40e).

Une réaction bien trop timide

Il y eut bien un léger sursaut en seconde période, symbolisé par le but de Gory à la suite d'un contre rondement mené (2-1, 58e), mais jamais le HAC ne sembla en mesure de pouvoir refaire son retard. Les Orléanais auraient même pu l'emporter plus nettement si Balijon n'avait pas réalisé plusieurs parades de grande classe. Battu pour la première fois depuis le 9 décembre (1-0 face à l'AC Ajaccio), le HAC pointe toujours en cinquième position (en attendant le match de Lorient face à Lens ce samedi 3 février), à quatre points de Nîmes, 2e.

Prochain match face à Brest le vendredi 9 février 2018 au Stade Océane.

Les buts

4e : Mutombo reprend de volée un corner D'Arpino et expédie le ballon sous la transversale.

Orléans - HAC : 1-0

40e : À la suite d'un nouveau corner, Cissokho, oublié par la défense havraise, ajuste Balijon au second poteau.

Orléans - HAC : 2-0

58e : Gory s'échappe en contre. Après un double relais avec Andriatsima et Bonnet, l'attaquant havrais mystifie Gallon à hauteur des six mètres.

Orléans - HAC : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Wattellier. Spectateurs : 3 370

Buts Orléans : Mutombo (4e), O. Cissokho (40e) ; HAC : Gory (58e)

Avertissement HAC : Andriatsima (30e)

ORLEANS : Gallon - Monfray, Mutombo, Cambon (c), Seidou – Bouby – Perrin (Ligoule, 86e), D'Arpino (N'Goma, 35e), Poha, O. Cissokho - Y. Gomis (Benkaïd, 66e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle

HAC : Balijon – Ozdemir (Guitane, 78e), Moukoudi, Bain, Camara – Fontaine, Lekhal – Ferhat, Bonnet (c), Gory (Assifuah, 66e) – Andriatsima (Mateta, 66e). Entraîneur : Oswald Tanchot

