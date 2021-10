Granville. [En direct] - Coupe de France : Chambly - Granville sur Tendance Ouest

Une fois de plus, l'US Granville (N2) réalise l'exploit d'être présent en 8ème de finale de la Coupe de France. L'équipe normande qui évolue en National 2 va devoir sortir le meilleur face au FC Chambly (N), mercredi 7 février 2018 à Beauvais.

En direct à la radio

Le 8° de finale entre Chambly et Granville est diffusé en intégralité et en direct sur les zones "Calvados", "Manche" et "Orne" de la radio Tendance Ouest, dès 18h30, mercredi 7 février 2018.

Un match commenté par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

Coupe de France : le 8e de finale Chambly/Granville aura lieu à Beauvais