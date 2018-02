La section football du collège de Saint-Valery-en-Caux fête ses 40 ans

Le collège Jehan le Pôvremoyne, à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime), lance ses recrutements jusqu'au 30 mars 2018 pour sa section football, labellisée par la Fédération, qui fête cette année ses 40 ans. La seule de l'ex-Haute-Normandie.

La section sportive football du collège Jehan le Pôvremoyne de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) est née en 1978. Elle fête donc en cette année 2018 ses 40 ans. Et c'est la seule section football labellisée par la Fédération française de football sur l'ex-Haute-Normandie. Elle compte 45 élèves de la 6e à la 3e (des enfants de 11 à 15 ans). Les élèves bénéficient de quatre entraînements football par semaine, en plus des cours. Des jeunes qui viennent tous d'un club et qui souhaitent se perfectionner avec l'objectif de devenir pro. Mais pour Christophe Morel, le responsable de cette section football, il est important de mettre en garde ces jeunes. Le football est très sélectif. Écoutez-le :

Des joueurs pros sont passés par Saint-Valery-en-Caux

La section football du collège Jehan le Pôvremoyne a vu passer quelques jeunes ayant réussi à devenir pros. C'est le cas par exemple de Demba Ba, qui a notamment évolué à Chelsea, Christopher Samba qui joue actuellement en Russie, Antoine Devaux qui joue à Tours et qui est passé par le HAC et Toulouse, ou encore Mathieu Duhamel qui vient de quitter QRM pour l'Italie et qui a aussi évolué au HAC.

Inscription sur concours

La section football est ouverte à tous y compris aux jeunes filles. Il faut pouvoir entrer en 6e, 5e, 4e ou 3e. L'admission est prononcée à l'issue d'un concours (tests sportifs) qui se déroulera le mercredi 11 avril 2018 pour les élèves de 4e et de 3e et le mercredi 18 avril 2018 pour les élèves de 6e et de 5e.

Section sportive football du collège Jehan le Pôvremoyne de Saint-Valery-en-Caux – inscription avant le 30 mars 2018 – Les dossiers sont à retirer directement au collège avenue Louis Savoye à Saint-Valery-en-Caux ou via son site internet.