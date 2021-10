Le-Havre. Le Havre pourrait toucher 50 millions d'euros pour se transformer

Le gouvernement a présenté jeudi 4 janvier 2018, les 24 lauréats du PIA 3 TIGA. Le projet havrais "Smart port city" en fait parti. L'objectif est désormais de compter parmi les dix territoires finalistes qui bénéficieront d'une dotation de 50 millions d'euros chacun pour réaliser leur ambition. Les finalistes seront sélectionnés à la fin de l'année 2018.

Tourner Le Havre vers l'avenir

"Smart port city" veut combiner "ville intelligente" et "port du futur". Le projet doit permettre une transformation en profondeur de l'agglomération havraise par l'innovation. "Smart Port City" s'appuie pour cela sur trois axes : la conduite d'une transition technologique, édifier un territoire exemplaire écologiquement et construire une interface ville-port.

Des réalisations concrètes

Cette transformation de l'agglomération passera par des réalisations concrètes comme la création d'une Halle technologique consacrée à la recherche ou encore la mise en place d'Optiroute pour informer en temps réel de l'état du trafic sur le port. Écoutez Jean-Baptiste Gastinne, le 1er vice-président de la Codah :

Parmi les autres réalisations envisagées : la reconversion de la centrale EDF par l'utilisation de combustibles alternatifs, un développement du Port Center ou encore le smart Cruise, adossé à un terminal croisière nouvelle génération pour proposer des services connectés aux croisiéristes.

Un projet de 10 ans

"Smart port city" doit permettre une transformation de l'agglomération et de son port en 10 ans. C'est en tout cas ce qu'espèrent les élus. Il faut pour cela remporter le PIA 3 TIGA. Le cas échéant le projet verra quand même le jour mais certainement dans des délais plus long.

Un projet mobilisateur

Pour mener à bien ce projet les partenaires sont très nombreux et avancent ensemble :

• Acteurs institutionnels et économiques : HAROPA Port du Havre, CCI Seine-Estuaire, Région Normandie, Union maritime et portuaire, Synerzip LH, Port Center, Office de tourisme et AURH.

• Acteurs académiques : Université Le Havre Normandie, COMUE et ENSM.

• Entreprises : SOGET, EDF, Climate City et SynerZip.

• Opérateurs innovants : le Container, Normandy french tech, Pole TES, LH-0 et Le Fort.