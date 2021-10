Exposition. Exposition sur les origines de la Normandie aux archives départementales de Seine-Maritime

Dans le cadre du cycle d'exposition 1 000 ans de Normandie, cette exposition permet de développer une des thématiques abordées précédemment grâce à la richesse du fond des archives départementales de Rouen et du pôle Grammont. Cet opus met l'accent sur le territoire d'un point de vue institutionnel et administratif.

Pérennité du territoire

"Pour évoquer la naissance de la Normandie on fait généralement référence au traité de Saint Clair sur Epte par lequel le Roi de France confie le territoire au chef viking Rollon en 911, rappelle Sylvère Dumont co-commissaire d'exposition avec Thomas Bernard. Ce qui est exceptionnel, souligne-t-il, c'est que ces frontières ont à peine changé en 1 000 ans : la Normandie est une des rares régions à avoir conservé sa forme initiale". L'exposition se présente d'ailleurs de manière chronologique et évoque l'évolution du territoire en différentes étapes : duché de Normandie, guerre de cent ans, révolution française et lois de décentralisations modernes. "La division du territoire est une question récurrente au cours de l'histoire, elle permettait au pouvoir en place de mieux s'imposer". La question est d'ailleurs toujours actuelle puisque la Normandie, après de nombreux débats, vient d'être réunifiée.

Des documents exceptionnels

"Nous avons collaboré avec les archives du pôle Grammont pour monter cette exposition, annonce Sylvère. Aux archives départementales nous conservons des documents postérieurs à 1940. Les documents les plus anciens sont précieusement réunis au pôle Grammont". L'exposition permet ainsi de découvrir des documents rares comme une charte d'abbaye de Fécamp datant du XIe siècle. établie par Guillaume le Conquérant qui évoque le pouvoir politique du duc, ainsi qu'une reprographie d'un document de 863 faisant référence aux raids vikings. "Le registre de l'échiquier du XIVe siècle. et le coutumier de Normandie du XVe S. nous permettent de montrer que la Normandie exerçait sa propre juridiction, qu'elle avait une réelle indépendance en termes de loi". De nombreuses cartes anciennes viennent illustrer l'exposition et nous permettent de comprendre comment le territoire a évolué.

Naissance d'une identité régionale

L'exposition étudie également la création d'une identité régionale. "À la fin du XIXe S. et au début du XXe S., la Normandie connaît une période faste ou la culture régionaliste a été valorisée par des évènements comme le millénaire de la Normandie. Les images d'Épinal mettent en avant un style Normand, vestimentaire ou architectural et les Normands se réapproprient leur histoire". Au cours des nombreuses réformes administratives qui ont contribué à renforcer le poids économique des régions, les pouvoirs politiques n'ont eu de cesse de renforcer l'identité du territoire par des symboles forts : "On retrouve par exemple dans cette exposition un document inédit destiné au service communication du conseil régional dans lequel un historien explique l'origine du léopard d'or, aujourd'hui symbole de la région".

Pratique. Jusqu'au 6 avril. Tour des archives à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 55 66

