La DDSP de la Manche lance sa Campagne d'Eclairage 2011

En hiver, la conduite nocturne jointe à l’avènement de conditions météorologiques dégradées rend l’ automobiliste particulièrement tributaire de l’état et du bon fonctionnement de ses équipements de sécurité, à commencer par l’éclairage du véhicule.



La DDSP de la Manche engage à nouveau une action préventive contre le risque routier hivernal avec le lancement de sa campagne d’éclairage au sein des quatre circonscriptions de police du vendredi 28 novembre au samedi 10 décembre 2011.



En 2010, ce service gratuit offert par la Police Nationale, avec le soutien de la Prévention Routière, avait bénéficié à 640 usagers du département .



Il s’adresse, cette année encore, à tous les automobilistes désireux de faire procéder à un contrôle de leurs projecteurs et qui présenteront un véhicule susceptible de se prêter à ce niveau de vérification.



Les moyens techniques homologués nécessaires au diagnostic seront mis en œuvre.



Les opérateurs s’assureront en outre de l’état de marche des principaux organes de signalisation et de sécurité puis remettront au propriétaire du véhicule une fiche descriptive d’aide au diagnostic technique.



Les fonctionnaires en charge de l’opération accueilleront le public dans les circonscriptions de Granville, Coutances, Saint Lô et Cherbourg-Octeville, de 09h00 à 17h00, conformément au calendrier prévisionnel suivant :



28, 29 et 30 novembre 2011 à Granville :

Parc de stationnement municipal de la« Fontaine Bedeau », rue des Amiraux.



1er, 2 et 3 décembre 2011 à Coutances :

Avenue de la Division Leclerc, face au siège des services techniques de la ville.



5, 6 et 7 décembre 2011 à Tourlaville :

Parc de stationnement souterrain du Centre Commercial LECLERC.



8, 9 et 10 décembre 2011 à Saint Lô :

Parc de stationnement municipal du boulevard de la Dollée, à proximité immédiate de l’hôtel de police.



Ecoutez Jean Pierre Mercier, Commandant de Police et Chef D'Etat Major DDSP DE LA MANCHE nous parler de cette Campagne 2011.