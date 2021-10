Les chiffres de la délinquance dans la Manche : un département sûr !

Le préfet de la Manche a présenté lundi soir les chiffres de la délinquance dans son département ! Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, les faits délinquance générale sont en baisse de 7% … c’est un bon résultat pour le représentant de l’Etat qui relève deux points négatifs : la hausse des cambriolages dans les

résidences principales : + 8 % ! Une campagne d’information sera initiée pour que les habitants prennent l’habitude de fermer leurs portes et de ne plus mettre la clé sous le paillasson dans des zones d’habitats diffus … second point négatif : les violences dans les familles ! Elles représentent près de 54 % des actes de violences physiques, souvent sur fond d’alcool !

Le préfet de la Manche va étendre avec le conseil général de la Manche le nombre de travailleurs sociaux présents aujourd’hui dans les commissariats, aux gendarmeries ! Le préfet qui rappelle aussi que le taux de criminalité dans la Manche est inférieur de moitié à ce qu’il est au niveau national !