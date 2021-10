Un Noël tout vêtu de... gospel !

Vendredi 2 décembre, à 21h, le comité des fêtes d’Hermanville-sur-mer accueille le “Happy Gospel Singers” de Saint-Lô et l’ensemble vocal Joyful de Caen à l’église. Les deux ensembles, ayant notamment participé aux festivals Jazz sous les pommiers à Coutances et Viva Voce à Caen, interpréteront de grands standards du gospel et du “negro spiritual” avec l’objectif de partager leur amour pour la musique, source de joie et de sentiments amoureux. Informations et réservations : 02 31 97 47 74.

La semaine suivante, vendredi 9 décembre, le gospel poursuit sa route à Giberville. Le “Violet Calix Bridge Gospel”, chorale caennaise se produit en l’église SaintMartin-de-Giberville pour son concert de Noël. Infos et résa’ : 02 31 35 74 74.

Attention, pour chaque concert, le nombre de places est limité. La réservation est donc obligatoire.

Pratique. Ven. 2/12, église d’Hermanville, à 20h, et ven. 9/12 à 20h30, église Saint-Martin de Giberville.