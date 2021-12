Les concerts de Noel Gallagher SOLD OUT en 6min!

Le premier titre de Noel, The Death of you and me, a donc convaincu le public, qui s'est précipité sur les places de concert.

Liam Gallagher, qui n'a pas encore fait de commentaires à propos de ces chiffres, doit être dans une colère noire: les places pour les premiers concerts de Beady Eye s'étaient écoulées en trente minutes.



Programmé le 23 à l'Olympia Theatre de Dublin, le 27 au Usher Hall d'Edimbourg et enfin le lendemain, 28 octobre, au HMV Hammersmith Apollo de Londres, une salle qui peut contenir plus de 5 000 personnes, Noel Gallagher démarre donc avec un beau SOLD OUT!