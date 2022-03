Rouen. Rouen : la Métropole souhaite rénover le parking de l'hôtel de ville

L'état du parking souterrain de l'hôtel de ville de Rouen posait question, jusqu'à la polémique. Mardi 23 janvier 2018, la Métropole assure qu'une étude du bureau Veritas ne fait pas état "d'un risque grave et imminent et n'apporte pas d'éléments conduisant à modifier les conditions d'exploitation du parking et de la place de l'hôtel de ville, notamment la circulation des bus".

Des travaux à venir

Le rapport confirme cependant que des travaux sont nécessaires en raison d'un certain nombre de fragilités liées à l'âge de l'ouvrage et à sa conception en 1984. La Métropole affirme vouloir rénover entièrement le parking. À court terme, elle doit travailler à la mise en place d'étaiement pour renforcer l'ouvrage.

