Rouen. Football: un nouvel attaquant signe à Quevilly Rouen Métropole

Après les recrues défensives Josué Albert et Pierre-Daniel Nguinda Ndiffon, le staff de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'est activé pour faire signer l'attaquant de Valenciennes Lamine Ndao ce lundi 22 janvier 2018 alors que le mercato se termine le mercredi 31 janvier 2018. Le joueur devrait remplacer numériquement Mathieu Duhamel dans l'effectif depuis sa résiliation.

Un atout offensif de plus

Âgé de 23 ans, l'attaquant sénégalais n'entrait plus dans les plans de l'entraineur et n'était apparu qu'a trois reprises cette saison, pour seulement 22 minutes jouées. Il a donc résilié son contrat avec le club nordiste pour signer en Normandie. Arrivé dans le Nord en 2014, Lamine Ndao avait disputé 67 matches et marqué cinq buts. À QRM, l'attaquant polyvalent portera le numéro 12.

Déjà arrivé dans son nouveau club, il pourra prendre part au prochain match des Rouges et Jaunes, qui aura lieu à Clermont le vendredi 26 janvier 2018 pour le compte de la 23ème journée de Domino's Ligue 2.

