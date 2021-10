les élus du Theil ne veulent pas regarder passer les trains

Quelques 250 personnes, parmi lesquels un bon nombre d’élus manifestaient samedi midi sur le quai de la gare du Theil sur Huisne !! Ils dénoncent un affaiblissement de l’offre ferroviaire. Ce secteur est le second pôle industriel ornais le plus important avec 1 500 emplois. Des salariés qui prennent le train depuis la région parisienne pour venir travailler vont devoir trouver d’autres moyens de transports ! Les élus affirment qu’ils ne sont pas opposés à des changements, des modifications, pas au détriment du monde rural. Et toujours au Theil, un rassemblement est annoncé : ce lundi à 12h30 … cette fois ci devant le bureau de poste, contre la réduction de ses horaires d’ouverture !