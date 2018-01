De retour à Dieppe, Alpine a su faire renaître le mythe de la Berlinette

Après avoir disparu des radars pendant 22 ans, la marque dieppoise (Seine-Maritime) Alpine revient plus forte que jamais grâce à une A110 très réussie.

C'est comme si elle n'était jamais partie. Sa ville est inscrite dans son ADN de manière indélébile et les deux restent indissociables. Alpine c'est Dieppe, et Dieppe c'est Alpine. Alors quand Renault a décidé de faire renaître la marque plus de 20 ans après sa mise en sommeil, ça ne pouvait être ailleurs que dans la ville où elle a vu le jour en 1955 sous l'inspiration de Jean Rédélé. Mais de là à penser que la renaissance serait aussi réussie, il y avait un monde !

Pourtant, la nouvelle Alpine A110 surpasse toutes les attentes depuis sa présentation au salon de Genève en mars 2017. La couleur si particulière aux voitures de la marque, la position de conduite très proche de la route, les deux seules places dans l'habitacle… tout fait penser à une version moderne de la Berlinette. Avec une touche en plus. C'est l'idée que défend Carlos Ghosn, le PDG du Groupe Renault, lui qui croit au potentiel de l'A110 sur le marché du luxe.

L'usine de Dieppe s'est adaptée

Mais pour en arriver là, il a fallu du travail en coulisses entre la sortie de la dernière Alpine en 1995 et l'inauguration de la nouvelle ligne de production en décembre 2017. "La décision de reprendre a été prise en 2012", expliquait le directeur de l'usine, Pierre-Emmanuel Andrieux, lors de son inauguration. Pour adapter les locaux, 36 millions d'euros ont été nécessaires. Mais la marque a déjà montré son poids dans l'économie locale puisque, depuis 2014, les effectifs sont passés de 220 à 392 employés. Avec le carnet de commandes bien rempli de l'A110, ils ne devraient pas manquer de travail !

A LIRE AUSSI.

L'Alpine fait son grand retour à l'usine Renault de Dieppe