Ouistreham : le maire, Romain Bail, convoqué devant la justice

Le maire de Ouistreham (Calvados) Romain Bail est convoqué devant la justice jeudi 15 février 2018. Il devra répondre d'accusation de "faux et usage de faux" dans le cadre de l'affaire du centre d'interprétation des relations franco-britanniques.

Il est soupçonné de "faux et usage de faux" : Romain Bail est convoqué jeudi 15 février par la justice pour l'affaire du centre d'interprétation franco-britannique. En cause : une promesse de don de près de trois millions d'euros, présentée par l'élu en septembre dernier. Mail à l'appui, il assurait de la participation financière d'une fondation britannique. Une promesse démentie par l'association. "Je suis confiant et serein, assure de son côté l'élu. Je laisse la justice faire son travail et continuerai à me battre pour ce projet".

