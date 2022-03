Caen. L'amour est dans le pré : Daniel, le candidat de Normandie [vidéo]

Un "grand dur au cœur tendre". C'est par ces mots que la voix off de L'amour est dans le pré a commencé la description de Daniel, candidat de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré, diffusée lundi 15 janvier 2018 sur M6.

À travers un portrait d'un peu plus de treize minutes, les téléspectateurs ont découvert un homme de 47 ans, éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Un agriculteur passionné par ses bêtes, disc jockey dans sa jeunesse, surnommé "Dédé61", "parce que mon grand-père s'appelait André. On m'appelait le petit Dédé", raconte-t-il face caméra.

Dans ce reportage, on apprend aussi que le candidat "boit très peu d'alcool" mais fume un peu. Et qu'à 19 ans, sa compagne alors enceinte de huit mois a été tuée dans un accident de la route. "C'était un amour caché. Je me suis débrouillé tout seul à remonter la pente. J'ai mis sept ans à m'en remettre."

"Une femme dynamique, nature et féminine"

Daniel, selon le concept de l'émission, cherche l'amour. Il aimerait, grâce à M6, rencontrer une "femme dynamique, nature et féminine". "Il faut surtout qu'elle aime rigoler", indique la nièce de l'agriculteur. "Qu'elle ait beaucoup d'humour", enchérit-il.

