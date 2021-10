Des QR Codes sur des vaches bretonnes.

Dans ce reportage que vous avez peut-être déjà croisé sur la toile, on découvre un agriculteur qui aurait eu une drôle d'idée pour promouvoir ses produits. Le principe : avoir tatoué ses vaches avec ces nouveaux codes barres géants pour qu'au loin, un visiteur puisse le scanner avec son téléphone portable et gagner des cadeaux. Tout le monde parle de cette histoire, et pourtant, tout cela est faux ... Enfin pas tout à fait puisque ce sont de vraies vaches qui ont été filmées, dans une vraie exploitation morbihannaise et qui ont vraiment été peintes au pochoir (peintes après la traite avec de l'encre alimentaire). Les vaches étaient vraiment scannables et il y a un vrai jeu de grattage derrière le code. Ce qui est faux : Gildas l’agriculteur est un excellent acteur et ceux que l'on peut voir dans la vidéo sont des figurants. C'est une boite de communication qui a publié cette vidéo pour montrer qu'elle était capable de faire parler d'elle, nous en avons désormais la preuve. La vidéo a fait le tour du monde en 5 jours et vous pourrez la découvrir en intégralité ci-dessous.