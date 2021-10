Yerville. Pays de Caux : une reconversion pour les coquilles du réveillon

Quelques jours après les fêtes de fin d'année, on se rend compte qu'il n'y a pas que les ventres qui se sont remplis, il y a aussi les poubelles, pleines de déchets en tout genre, et notamment de coquilles. Mais pour ces dernières, l'idée du recyclage fait son petit bonhomme de chemin. Dans le pays de Caux, en Seine-Maritime, les habitants sont pour la première fois invités à déposer leurs coquilles d'huîtres, de Saint-Jacques, d'escargots et de coquillages dans les déchetteries de Yerville, Doudeville, Gueures, La Chapelle-du-Bourgay et Vassonville, depuis le 24 décembre 2018 et jusqu'au 6 janvier 2016. Des collectes ont également été organisées sur des marchés.

• Lire aussi : Pays de Caux : les coquilles d'huîtres se trient



"On récolte toute sorte de coquilles à condition qu'elles soient bien vidées", indique Mathias Eusèbe, animateur du programme de prévention du Smitvad. C'est ce syndicat de traitement de déchets basé à Yerville qui collecte les précieuses coquilles et uniquement les coquilles. En effet, il ne faut pas déposer les carapaces de crabes, les têtes de langoustines, crevettes ni les rince-doigts, citrons, etc.

Une fois collectées et broyées dans l'usine de retraitement de Brametot, ces coquilles seront réutilisées. La majorité servira d'amendement dans le champ d'un agriculteur des environs dans les prochaines semaines. "On va aussi en garder une portion pour faire des analyses pour savoir ce qu'il y a exactement dans les coquilles et voir ce qu'on pourrait en faire par la suite."

Il existe en effet plusieurs possibilités explique Mathias Eusèbe :

Que peuvent devenir nos coquilles ? Impossible de lire le son.

C'est une opération test soutenue par la Région Normandie. "L'objectif est de savoir la quantité de coquillages qu'on pourrait collecter et ce qu'on pourrait en faire en fonction de la qualité", souligne l'animateur.

Si l'opération est concluante, elle pourrait être étendue à d'autres territoires, en incluant aussi les professionnels, notamment les pêcheurs.

"C'est quelque chose qui s'est déjà fait dans d'autres régions, en Bretagne, où il y a des élevages d'huîtres ou dans le Nord, par exemple avec les moules lors de la braderie de Lille. Dans le Morbihan, une usine récupère même les coquillages pour les broyer et en faire de la peinture, des produits pour les imprimantes 3D, pour de la plasturgie, etc." Avec toujours le même objectif : réduire la quantité de déchets.

A LIRE AUSSI.

En Charente-Maritime, les huîtres surveillées comme des trésors

Première mondiale sur le bassin de Marennes: des huîtres parfumées

L'annonce chinoise qui fait trembler la planète déchets