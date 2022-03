Gonfreville-l'Orcher. Un festival sur la culture ouvrière près du Havre

Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) accueille sa 14e semaine en culture ouvrière du 15 au 20 janvier 2018. Un festival qui met en avant les luttes ouvrières sous différentes formes : théâtre, lecture, exposition ou encore cinéma documentaire. La lutte ouvrière et sa culture font partie de l'identité de cette ville industrielle qui touche Le Havre. Une ville profondément communiste et fière de l'être. Écoutez Alban Bruno, le maire PCF de Gonfreville-L'Orcher :

PROGRAMME

• À partir du 15 janvier à l'Espace culturel de la pointe de Caux (ECPC) : exposition sur la vie et les combats de Jules Durand.

• Mardi 16 janvier à 18h30 à la médiathèque : soirée dédicaces autour des ouvrages Les docks assassinés (Roger Martin) et Jules Durand, un crime social et judiciaire (John Barzman et Jean-Pierre Castelin).

• Mardi 16 janvier à 20h30 à l'ECPC : la pièce Les filles aux mains jaunes par le Dynamo Théâtre. Pièce sur les ouvrières dans l'armement pendant la 1re Guerre Mondiale.

• Jeudi 18 janvier : visite de la biscuiterie Jeannette (Calvados) – réservation obligatoire au 02 35 13 16 65.

• Jeudi 18 janvier à 20h30 à l'ECPC : diffusion du documentaire L'acharnement, poursuivis pour l'exemple de Mourad Laffitte, en présence de Laurence Karsznio responsable de production du film. L'œuvre revient sur un siècle de répression syndicale.

• Samedi 20 janvier à 20h30 à l'ECPC : lecture théâtralisée de Voyage en terre d'espoir. Représentation en présence d'Edwy Plenel (Médiapart) qui animera une discussion à l'issue de la représentation.



Pratique. Semaine en culture ouvrière du 15 au 20 janvier 2018 à Gonfreville-L'Orcher – renseignements au 02 35 13 16 54

