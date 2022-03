Fécamp. Tempête Eléanor à Fécamp : des dégâts sur la digue et la chapelle

Fécamp (Seine-Maritime) a durement été touché par la tempête Eléanor les 3 et 4 janvier 2018, comme l'ensemble du littoral Normand. La digue promenade a été rouverte au public seulement ce mercredi 10 janvier. Les dégâts les plus importants ont justement touché cette digue promenade ainsi que la chapelle Notre-Dame du Salut, sur les hauteurs de la ville. Une partie de la voûte s'est effondrée sous l'effet du vent. La chapelle est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Le point complet sur les dégâts de la tempête Eléanor avec Gilles Cordevant, adjoint au maire de Fécamp en charge du cadre de vie et des services techniques :

Bilan des dégâts

• Digue promenade : 120 mètres de lisses en granits ont été soulevés et sont arrivés à terre, la quasi-totalité des poubelles a été arrachée, la cabane des maîtres nageurs sauveteurs a été endommagée, des jeux pour enfants sont endommagés et de nombreux galets ont recouvert la digue ainsi qu'une partie du boulevard Albert-1er.

• Chapelle Notre-Dame du Salut : des ardoises se sont envolées et sous l'effet du vent, une partie de la voûte est tombée au sol inondant en partie l'édifice. Un diagnostic va être réalisé pour effectuer des travaux. La chapelle reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

• Éclairage public : différentes rues se sont retrouvées dans le noir, rue Maupas, T. Bouffard, Saint Benoit, route de Valmont et place Petite-Croix. Au 10 janvier 2017, tout l'éclairage public n'avait pas été rétabli.



