Hors Normandie. Tendance Ouest vous offre votre semaine de ski pour 8 personnes

Gagnez votre séjour au ski d'une semaine pour 8 personnes à Aillons-Margueriaz, votre station de ski familiale en Savoie, d'une valeur de plus de 1300 euros.

Sont compris, votre hébergement et vos forfaits de ski pour 8 personnes durant 6 jours !

Vous êtes situés entre Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, au cœur du massif des Bauges, entre 1000 et 1800m d'altitude, entre le village et les 2 domaines skiables.

Vous pouvez y pratiquer tous les types de ski et de glisse (alpin, nordique, snowboard, randonnées, raquettes, luges, tandem-ski handiski, chiens de traîneaux) mais aussi des activités bien-être et relaxation.

Toutes les infos sur lesaillons.com.

Pour jouer, envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).

Tirage au sort vendredi 19 janvier 2018 entre 8h30 et 9h sur Tendance Ouest.