Hors Normandie. Maryline d'Evrecy (Calvados - 14) gagne son séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie)!

Du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018, jouez au HIT QUIZ avec Fred. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or" et s'il arrive à conserver son trophée jusqu'au vendredi, le champion remporte un séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie) pour 5 personnes.

Gagnez votre séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie) pour 5 personnes*.

Au cœur du Massif des Bauges, la station village des Aillons-Margériaz est avantagée par un enneigement naturel de qualité doté de 2 domaines skiables.

Vous êtes situés entre Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, entre 1000 et 1800m d'altitude, entre le village et les 2 domaines skiables.

Vous pouvez y pratiquer tous les types de ski et de glisse (alpin, nordique, snowboard, randonnées, raquettes, luges, tandem-ski handiski, chiens de traineaux) mais aussi des activités bien-être et relaxation…

Valeur du cadeau : 1 300 euros.

* Hébergement, et forfaits ski pour 5 personnes, pendant 6 jours, hors vacances scolaires.

PLUS D'INFOS : lesaillons.com

Fil de la Compétition :



Lundi :

17h30 - Lætitia (Bolbec - 76) - 4 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Laetitia Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 - Florian (La Mesnière - 61) - 5 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! (Ex Æquo) -

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Florian Impossible de lire le son.

19h30 - David (Flers - 61) - 4 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - David Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 - Stéphanie (Ranville - 14) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Stéphanie Impossible de lire le son.

19h30 - Stéphanie (Le Havre - 76) - 4 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Stéphanie Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 - Jonathan (Barentin - 76) - 5 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! (Ex Æquo) -

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Jonathan Impossible de lire le son.

19h30 - Marine (Lingreville - 50) - 5 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! (Ex Æquo) -

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Marine Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 - Anaïs (La Folie - 14) - 6 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! (Ex-Æquo) -

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Anaïs Impossible de lire le son.

19h30 - Maryline (Evrecy - 14) - 6 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! (Ex-Æquo) Gagnante de la Finale -

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - Maryline Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS. Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez le disque d'or jusqu'au vendredi 19 janvier.

Bonne chance !

