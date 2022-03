Mondeville. Calvados : prison ferme pour vol de carburant

Mercredi 10 janvier 2018, Joachim Blanchet âgé de 20 ans a été jugé pour vol en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits ont été commis dans une station-service de Mondeville au sud de l'agglomération le vendredi 10 novembre 2017. Le prévenu était absent à l'audience.

Déjà condamné pour vol aggravé en septembre

Ayant rempli deux jerricans de super, l'individu s'enfuit en courant. Rattrapé, il se justifie en invoquant son besoin de carburant pour son scooter et son manque d'argent. Il ajoute qu'il aurait réussi à s'enfuir s'il n'avait pas perdu son pantalon qui est tombé sur ses chevilles. Son casier judiciaire comporte trois mentions pour vols (avec effraction, par ruse…). En septembre dernier il est condamné à six mois de prison avec sursis et à 24 mois de mise à l'épreuve pour vol aggravé.

"Il ne tient pas compte des avertissements"

Le procureur note bien que le délit est peu élevé (30 €) mais le prévenu ne tenant pas compte des avertissements de la justice, une peine ferme est requise ainsi que la révocation d'un sursis.

Joachim Blanchet écope de quatre mois de prison ferme et d'une révocation de trois mois de sursis. Ce qui lui totalise sept mois de prison ferme.

