Suite de la saison 2 de Flics ce soir sur TF1.

Sur TF1, suite de la 2ème saison de Flics ! La série policière avec Frédéric Diefenthal a été sacrée "meilleure série" au Festival 2011 de la fiction télé à la Rochelle et continue ce soir. Sur les 4 épisodes que composent la série, 2 ont été diffusés jeudi dernier, les 2 autres le seront ce soir à 20h50.

Parmi les autres fictions à suivre ce soir à la télévision, il y a Coup de foudre à Rhode Island sur France 3, une comédie américaine de 2008 avec Steve Carell et Juliette Binoche.

Cinéma aussi sur Arte avec "This is England", un film britannique écrit et réalisé par Shane Meadows, et sorti en 2006. L'histoire raconte l'évolution de jeunes skinheads en 1983 en Angleterre.

De la fiction sera également proposée ce soir sur Canal + pour les abonnés avec The Event et Shameless ainsi que sur M6 avec The Good Wife, la suite de la saison 2 et Damages dès 23h15.

Enfin, pour celles et ceux qui ne veulent pas de fiction, rendez vous sur France 2 pour suivre Envoyé Spécial avec une enquête sur le Bio-business en France. c'est à 20h35