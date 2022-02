Caen. Musée des Beaux Arts de Caen : des modèles vivants pour poser nu

La direction du musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados) innove pour la saison 2017-2018. Jeudi 18 janvier 2018 et pour la première fois, une Nuit du modèle vivant est proposée au grand public qui pourra y participer de deux façons.

Poser ou dessiner

"Soit on y vient pour croquer les modèles, soit on est justement le modèle", explique Anne Bernardo, responsable de la programmation culturelle du lieu. Depuis cette mi-août, les candidatures pour poser nu sont ouvertes. Les modèles recrutés poseront nu devant une cinquantaine de personnes, professionnelles et amateurs, qui pour cette soirée, auront payé un prix symbolique.

Une occasion rare pour des étudiants ou de simples amateurs d'art de disposer de modèles nus à croquer. "C'est l'une des raisons qui nous a poussé à le faire, d'autant que le musée en général demeure un lieu où beaucoup de personnes aiment venir dessiner."

Pratique. De 19h à 21h au musée des Beaux-Arts de Caen.

