Promenade. Halloween comme sur des roulettes à Caen

Vendredi 27 octobre 2017, l'association TouCaen Roller (Calvados) organise une grande randonnée à travers les rues de Caen. L'événement est ouvert à tous et surtout à ceux qui oseront le déguisement de circonstance pour cette célébration un peu en avance d'Halloween.

Sorcières, zombies, fantômes

Trois parcours seront proposés au départ de la Fermeture Éclair sur le port avec une première épreuve pour les enfants de 2.7 kms. Sorcières, zombies et fantômes de tous âges et tous niveaux sont donc conviés à cette course endiablée où, comme le veut la tradition, des bonbons seront distribués en guise de remontant.