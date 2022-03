Culte. Dirty Dancing, l'histoire originale sur la scène du Zénith de Caen

Dirty Dancing, film culte que tout le monde connaît et ses musiques que l'on a tous entendu au moins une fois souffle ses 30 bougies. Pour l'occasion, il a été adapté en comédie musicale et a subit un petit lifting. Nicolas Ferru, producteur de ce spectacle explique que ce qui change fondamentalement par rapport à la première version de la comédie musicale présentée en 2015, "c'est une formule plus légère. Plus légère en terme de logistique et en infrastructure permettant à ce spectacle d'être joué dans 55 villes contre 15 il y a deux ans."

Sincère et authentique

En trois mots, il résume le spectacle en "sincérité, authenticité et talent sans aucune hésitation, souligne Nicolas Ferru. Le casting est particulièrement bon où chacun des artistes incarne parfaitement l'esprit du film. L'histoire est fidèlement retranscrite."

La tournée a démarré à la mi-décembre et les retours sont très positifs. Alors vous aussi laissez-vous emporter par la magie de la danse, et surtout ne laissez pas bébé dans un coin.

Pratique. Jeudi 18 janvier à 20h au Zénith de Caen. Tarifs de 49 à 69 €.

