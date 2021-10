La saison musicale d'Hérouville présente le "Portrait chinois"

Pendant près d’une heure, les 13 musiciens et chanteurs passeront en revue grands classiques et productions inédites. Les spectacles de Mandarine ont la particularité de rendre le public acteur. Des échanges sont ainsi initiés avec les artistes. Dans le meilleur des cas, c’est un véritable dialogue qui s’installe. L’occasion pour le public de côtoyer une vingtaine d’instruments, du hautbois au cor, en passant par le violoncelle et le piano.

Aussi bien à l’aise dans l’excès que dans le minimalisme, Monsieur Mandarine - à l’origine de cette rencontre inédite d’un répertoire de chansons entre humour et poésie - intervient alors pour guider les spectateurs. Participation chantée ou mimée, jeux musicaux à base de sons et de rythmes ou encore devinettes, tous les ingrédients d’une bonne soirée sont réunis.

Pratique. C’est au Théâtre d’Hérouville, vendredi 25 novembre à 20h30. Réservations au 02 31 46 27 29. Infos au 02 50 50 98 51 et sur www.saisionmusicale.fr.