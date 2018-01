Petit-Quevilly : le "Village", un projet pour donner une deuxième jeunesse au quartier de la mairie

D'ici à 2021 ou 2022 selon les plus optimistes, Petit-Quevilly (Seine-Maritime) disposera d'un quartier de la mairie totalement rénové. Ce projet de "Petit-Quevilly Village" doit permettre au quartier de redevenir attractif.

Un petit peu vieillot, coupé du reste de la commune par le passage de la Sud III, une offre de commerce limitée... Le quartier de la mairie, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), est clairement en perte d'attractivité. Mais la Ville pense avoir trouvé la parade avec un vaste projet de rénovation, baptisé "Petit-Quevilly village", pour redonner une deuxième jeunesse au quartier dans les années à venir.

Un cadre de vie amélioré

Sur près de cinq hectares autour de l'hôtel de ville, Seine Habitat, Logéal et Vinci constructions devraient créer environ 500 nouveaux logements. "Il y aura du collectif et de l'individuel, et 20% de logement social", présente Charlotte Goujon, deuxième adjointe en charge des finances, de la politique de la ville, et des affaires scolaires. Le cadre lui-même devrait permettre d'améliorer la vie dans le quartier avec un hectare sur cinq dédié à la voirie, aux aires de jeux et aux allées réservées aux modes de déplacement doux.

En prévision de l'arrivée de nouveaux habitants, une nouvelle supérette devrait ouvrir sur la place de la mairie et les écoles maternelle et primaire du quartier devraient être agrandies. Selon les services de Rouen Normandie Aménagement, qui gère le projet, les logements devraient coûter entre 2 100 et 2 300 € par mètre carré selon les biens. Selon la mairie, le "Village" pourrait ainsi passer d'environ 1 800 habitants à l'heure actuelle à 2 500 d'ici une petite dizaine d'années.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, une ferme permacole dans l'ancien hippodrome des Bruyères

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen