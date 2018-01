Cinq applications qui pourraient sauver votre Noël

Un oubli ? Une panne d'inspiration ? Un cadeau commandé qui n'arrivera pas à temps pour le réveillon... ne paniquez pas ! Téléchargez ces applications, elles pourraient bien sauver votre Noël !

D'année en année, les Français sont de plus en plus en retard dans leurs achats de noël, et pour beaucoup, c'est la panique. S'ajoutent à ces retards, les ruptures de stock ou le risque de voir son cadeau ne pas arriver à temps... !

Voici quelques applications qui pourraient voler à l'aide du père Noël :

Jubily : Un catalogue de cadeaux 2.0

Avec Jubily, on peut constituer une liste de cadeaux, partager celle-ci avec la personne à qui le cadeau est destiné et la laisser choisir. Le prix n'est pas affiché et il n'y a aucune mauvaise surprise, le cadeau peut aussi être échangé. De nombreuses catégories sont proposées... : high tech, déco, prêt à porter, jouets,… La personne recevra un message avec la sélection que vous avez faite pour lui, il ne lui restera plus qu'à faire son choix.

App-Store : itunes.apple.com/

Google-Play : play.google.com/



Bazaart : Une carte de vœux vaut mieux que rien du tout...

… Et puis le vrai cadeau peut arriver plus tard en cas de problème de stock chez le père noël. Cette appli de retouche photos est inspirante, et très simple à utiliser. Elle vous permet de réaliser des cartes de Noël créatives au départ de vos photos. Une mise à jour spéciale fêtes vous offre des arrières-plans de circonstance et saura vous inspirer.

Un bémol : cette app est uniquement disponible dans l'App-Store : itunes.apple.com/



RightGift : une appli " Wishlist ".

Pour simplifier vos choix de cadeaux, téléchargez RightGift. Partagez les idées cadeaux qui nous font plaisir. Pratique pour ne plus se tromper et offrir des cadeaux qui tapent dans le mille.

App-Store : itunes.apple.com/



URB-IT (Région Parisienne)

Avec Urb-it, vous pouvez acheter ce que vous voulez dans vos boutiques parisiennes préférées, en restant chez vous, ou depuis le travail. Toutes les boutiques partenaires sont dans votre smartphone. Commandez, et faite vous livrer dans l'immédiat, ou à l'heure et le lieu exacte de votre choix ! Où que vous soyez dans Paris et la petite couronne, chez vous, au bureau, à la salle de sport, au restaurant, votre Urber est entièrement dédié à votre course depuis la boutique où il récupère votre paquet, jusqu'à vous.

Vous pouvez aussi choisir de le livrer à la personne voulu, pour une surprise de taille.

App-Store : itunes.apple.com/

Google-Play : play.google.com/





Etsy : L'appli des Artisants et Créateurs.

Etsy est LE repaire des artisans et des créateurs indépendants. Des idées cadeau, pour tous les goûts, et à tous les prix. Trouvez le cadeau idéal en fonction d'un profil, d'un budget ou d'une occasion particulière, et profitez des recommandations personnalisées.

Quand vous craquerez sur un produit, vous pourrez l'acquérir via l'appli, ou géolocaliser les vendeurs et boutiques à proximité.

App-Store : itunes.apple.com/

Google-Play : play.google.com/

A LIRE AUSSI.

"L'Orne dans ma poche", première Appli départementale

Une Caennaise créée une application mobile pour promener son chien en bonne compagnie