Passais Villages. Création d'un "Atlas de la biodiversité" dans le Bocage de l'Orne

La création d'un "Atlas de la biodiversité" va commencer début 2018 dans le Bocage de l'Orne. Sa constitution va durer trois ans, sur la faune et la flore, notamment les papillons, plantes, oiseaux et amphibiens. Ce projet du Parc naturel Régional Normandie-Maine, situé à cheval sur l'Orne, la Manche, la Mayenne et la Sarthe a été sélectionné à l'été 2017 par l'Agence Française pour la biodiversité. Il va désormais entrer dans sa phase active.

Projet participatif

Ce projet participatif impliquera la population, les scolaires, les élus, épaulés par des scientifiques. Il se polarise sur cinq communes (Rives d'Andaine, Passais-Villages, Saint Pars d'Egrenne, Saint Roch sur Egrenne et Mantilly), où peu de données sont connues en la matière.

Trois ans de travail

La collecte se fera grâce à une plateforme numérique, et aboutira à la réalisation d'un "Atlas de la biodiversité", sur support papier. Cyrille Biegala, chargée de mission "biodiversité" au Parc naturel régional Normandie-Maine :

Cet Atlas sera notamment utile à la mise en œuvre des politiques publiques.