Cherbourg. Grève : le mouvement se durcit aux urgences de l'hôpital de Cherbourg

La grève prend de l'ampleur aux urgences du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) à Cherbourg (Manche). Depuis le 13 décembre 2017, le personnel (aides-soignants et infirmiers notamment) est entré dans un mouvement illimité, relayé par le syndicat FAFPH.

Les médecins en grève

Après une réunion avec la direction jeudi 21 décembre, les médecins urgentistes ont, à leur tour, déposé un préavis. Il prendra effet le mercredi 27 décembre, reconductible pour une durée d'une semaine.

L'Association des Médecins Urgentistes de France dénonce notamment "la dégradation du temps et des conditions d'attente des patients" et "la dégradation des conditions de travail des équipes para-médicales et médicales", qui ont un impact négatif sur le recrutement.

Un poste menacé ?

Au cœur des revendications également, la mise en place d'un dispositif expérimental, dès le 8 janvier 2018, de "transports infirmiers inter-hospitaliers" (TIIH). Il consiste à autoriser le transfert des patients d'un établissement à l'autre, sans médecin à bord du véhicule, pour des patients dits "stables". Selon les grévistes, cette expérimentation entraîne la suppression d'un poste d'infirmier jusqu'ici dédié au service des urgences.

Pour la direction, ce système permet "d'optimiser les ressources médicales rares que sont celles des urgentistes sur le territoire de la Manche", et notamment de ne pas mobiliser le Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) qui intervient pour les urgences vitales. Ce nouveau type de transport interviendrait de façon ponctuelle, estimée à "deux ou trois fois par semaine". Elle évalue de 100 à 140 le nombre de transports TIIH qui pourraient être effectués par an. Elle évalue l'effectif global à un équivalent temps plein supplémentaire.

A LIRE AUSSI.

Les médecins hospitaliers se joignent à la grève du 10 octobre

Normandie: le Groupement Hospitalier Rouen Coeur de Seine, une révolution pour le patient

Soignants et travailleurs sociaux appelés à faire grève