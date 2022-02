Varaville. Varaville : quatre mois de prison ferme pour rébellion

Mercredi 12 avril 2017 à Varaville au nord-est de Caen (Calvados), un jeune homme voulant permettre à son ami de s'enfuir lors d'un contrôle routier, bloque la moto d'un gendarme. Le prévenu, incarcéré pour d'autres causes a été jugé par visioconférence le mercredi 13 décembre 2017. Suite à cette audience le tribunal de grande instance de Caen a rendu son délibéré le lundi 18 décembre 2017 le condamnant à une peine ferme et à des dommages et intérêts.