Rouen. Prison ferme pour avoir insulté le juge

Mineur à l'époque des faits pour lesquels Hamza Bouaoun, 18 ans, était jugé au Tribunal de Rouen, il fait l'objet d'un mandat de dépôt prononcé à l'issue de l'audience du 12 octobre 2017.

Des injures et insultes au juge

Il est accusé d'injures et insultes réitérées à deux reprises à l'encontre du juge et de la Cour. À Rouen (Seine-Maritime), les policiers sont également victimes de ses agissements lorsqu'ils maintiennent la porte des toilettes ouverte alors qu'il souhaitait s'y rendre. "Je me suis énervé, je n'y peux rien", dit-il à la barre. À son casier judiciaire, une mention pour vol est portée alors qu'il était encore mineur.

De la prison ferme

Pour la partie civile représentant les policiers insultés, "Le prévenu a l'entière responsabilité des propos tenus". Pour le Ministère public, "Le profil du personnage correspond à son passif judiciaire", et sa défense affirme : "Il n'y a aucune préméditation dans les agissements du prévenu". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal de Rouen le condamne à deux mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.

