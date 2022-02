Rouen. À quelques jours du Réveillon, c'est le rush chez les traiteurs de Rouen

Depuis début décembre 2017, à Rouen (Seine-Maritime), les clients commencent à réfléchir et à prendre commande pour leur repas du réveillon de Noël. "C'est la période la plus importante pour nous, explique Sylvie Hardy, la responsable de la Maison Hardy, on attire des clients qui viennent ensuite très peu le reste de l'année." À Isneauville, le constat est le même avec une hausse de fréquentation de 5% et "entre 800 et 1000 repas à faire au moment de Noël", confie Alain Dailly, le responsable de Dailly traiteur.

Boudin blanc et autre foie gras

Les services traiteur répondent à une demande grandissante : "les clients choisissent leur menu, tout est fait maison et ils n'ont plus qu'à mettre la table", poursuit Sylvie Hardy. Concernant le contenu des assiettes, les valeurs sûres ont toujours la cote, c'est notamment le cas du boudin blanc et du foie gras, "un best-seller cette année".

"Les nouveautés passent surtout par petites touches, des changements de sauces et d'accompagnements", affirme la responsable de la Maison Hardy, rejointe par Alain Dailly : "on mise sur des pièces traditionnelles avec du choix dans les poissons et les viandes". Mais Sylvie Hardy et son équipe mise, de leur côté, sur un plat original en cette fin d'année avec du cerf sauce au chocolat !