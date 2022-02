Caen. Caen : des illuminations de Noël plus économiques cette année

Plus de 600 décors et 15 kilomètres de guirlandes ornent les rues de Caen pour les fêtes. Petite touche de nouveauté cette année : "Nous sommes tout en LED", présente Patrick Jeannenez, adjoint au maire en charge de la qualité de vie. "Nous devons faire des économies de fonctionnement, et cela nous a permis de faire 22% de baisse sur le plan budgétaire."

Les vieilles installations en mutation

La ville a même investi sur certains motifs, avec par exemple des guirlandes moins énergivores. Déjà l'an dernier, un effort avait été fait sur la façade de la mairie. Les vieilles lampes y ont été remplacées par des LED disposant de plus de 200 programmes de couleurs pour faire vivre le bâtiment. L'installation a ensuite été dupliquée sur les murs de la place Saint-Sauveur.

Nouveauté cette année : la tour Leroy a été débarrassée des anciens spots à plus de 2 000 watts pour se parer de LED elle aussi. "Petit à petit, tous les ans, les monuments de la ville vont se transformer de la même manière", conclut l'adjoint.

