Le Tréport. Un pan de falaise s'écroule au Tréport

Le phénomène est courant le long de la côte d'Albâtre. Des éboulements de falaise, plus ou moins importants, se produisent chaque semaine. Mais ils sont forcément plus remarqués quand ils surviennent à proximité des villes. Cela a été le cas, dimanche 17 décembre 2017, au Tréport (Seine-Maritime). Entre 7000 et 10 000 m3 de roche se sont soudainement écroulés sur la plage, selon les pompiers, à proximité de promeneurs.

Aucune victime

Ces promeneurs, qui ont assisté au spectacle, ont pu confirmer aux autorités qu'aucune personne ne se trouvait sous la falaise au moment de l'éboulement. La mairie a établi un périmètre de sécurité en haut et au pied de la falaise.